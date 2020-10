VIDEO: Feyenoord traint in het Maksimir Stadion in Zagreb

Feyenoord traint in Zagreb Foto: Yannick Verhoeven (VK Sportphoto)

Feyenoord traint in het Maksimir Stadion in Zagreb

Feyenoord heeft de afsluitende training afgewerkt voor het uitduel bij Dinamo Zagreb. In het Maksimir Stadion was alleen in het eerste kwartier van die training pers toegestaan, waardoor Advocaat de kaarten met betrekking tot de opstelling van Feyenoord nog tegen de borst kan houden.

Speelt Lutsharel Geertruida inderdaad op de positie van Leroy Fer op het middenveld? Fer is met een hamstringblessure achtergebleven in Rotterdam en Geertruida viel tegen Sparta in op die positie. "Maar ik heb nog meer opties..." zei Advocaat op de persconferentie.

Achterin is Eric Botteghin er weer bij. "En als hij mee is, is hij ook klaar om te spelen," zegt Advocaat. Die ook voorin mogelijk wat wijzigingen doorvoert, om meer stootkracht voorin te hebben om het Dinamo Zagreb lastig te maken.

Bekijk bovenaan dit bericht de beelden van de laatste training van Feyenoord op de vooravond van een nieuwe campagne in de Europa League.