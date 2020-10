Dubbel pech voor Faunapark Flakkee in Oude-Tonge

Het is herfstvakantie. Normaal gesproken dé tijd van het jaar om met het gezin leuke uitjes te plannen. Maar door de coronacrisis loopt het dit jaar allemaal net even anders. Veel diertuinen zijn door corona in de financiële problemen gekomen. Ook Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge heeft daar flink last van. En of dat allemaal niet genoeg is, heeft eigenaar Petra Blokker ook nog haar been gebroken na een flinke smak.

"Ik ben van een ladder afgevallen toen ik een collega van een ander park wilde helpen. Die hulp was van van korte duur," zegt Blokker liggend op de bank met haar gebroken been in de lucht.

In april moest het park door de coronacrisis sluiten en raakte daardoor direct in de financiële problemen. Toen werden ze nog door een ludieke actie op Facebook uit de brand geholpen. Mensen en bedrijven konden de dieren uit het park voor een bedrag adopteren en dat liep storm. Zo werd bijvoorbeeld het stinkdier door een rioolbedrijf uit Middelharnis geadopteerd.

Nood hoger dan ooit

De actie in april leidde ertoe dat het park direct voor minimaal twee maanden uit de financiële problemen was. Nu is het oktober en is de financiële nood hoger dan ooit. "Ik heb gisteren een gesprek met de boekhouder gehad en daar werd ik niet heel vrolijk van. De dieren moeten wel blijven eten. Ik heb geen idee wat ik nog moet doen", zegt Blokker, zichtbaar aangeslagen. Blokker durft nauwelijks vooruit te kijken want als het zo doorgaat, is het in januari wel gedaan met het park. Die gedachte hakt er bij haar flink in. "Ik slaap er niet lekker van. Maar ik houd vol, want ik zal wel moeten".

Ook de beoogde opvolger van Blokker, dochter Stephanie, ziet de toekomst van het park somber in. "We merken dat er veel minder mensen zijn geweest. Het gaat niet goed en daar maak ik mij zorgen om". Die zorgen gaan niet alleen over het voortbestaan van het park maar natuurlijk ook om de gezondheid van haar moeder. Zij kan door haar zware blessure niet meehelpen op het park.

Volgens Blokker is geld het enige dat het park nu nog van de ondergang kan redden. En dat zal er ook snel moeten komen. Aan opgeven denkt ze nog niet: "Sluiten is geen optie. Dat gaan we gewoon niet doen."