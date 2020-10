Erasmus MC-verpleegkundige: 'Het frustreert dat mensen zich niet aan de maatregelen houden'

Het werken met coronapatiënten in ziekenhuis is emotioneel en fysiek zwaar. Dat ervaart verpleegkundige Daphne van Weezel van het Erasmus MC. "Als je als verpleegkundige weet dat je patiënt alleen ligt te sterven, dan raakt je dat."

Daphne vervolgt: "maar je kan er niet naast gaan zitten om een handje vast te houden, want je hebt zeven andere patiënten waar je verantwoordelijk voor bent."

Door de tijdsdruk hebben de verpleegkundigen geen tijd om meer te doen dan alleen de hulp te verlenen dat echt nodig is. Ze kunnen alleen contact hebben met patiënten als ze volledig gehuld zijn in beschermende kleding die ze steeds moeten omwisselen. "Soms kleden we ons dertig tot veertig keer om per dienst om naar binnen te kunnen," zegt Daphne. "Het jasje mag maar één keer gedragen worden. Dus als je steeds van de een naar de andere patiënt gaat, moet je zorgen dat je nieuwe, beschermende kleding draagt."

Daar komt nog bij dat er de laatste tijd veel besmettingen zijn onder het personeel. "Die besmettingen zijn niet altijd in het ziekenhuis ontstaan, door contact met coronapatiënten", legt Daphne uit. "De meesten hebben het virus buiten het ziekenhuis, in de sociale kring, opgelopen. Daardoor heb je ook minder personeel aan bed. Dan krijg je dus een domino-effect. Op het moment dat je minder personeel hebt, maar het aantal patiënten gelijk blijft, of toeneemt, ontstaat er overbelasting op mensen die wel aan het werk zijn."

Het werkdruk is dus sterk toegenomen. Ook omdat ziekenhuizen de reguliere zorg zoveel mogelijk door willen laten gaan, maar het blijft niet zonder gevolgen. "Het gebeurt ook dat door het personeelstekort patiënten op de gewone corona-afdeling blijven liggen terwijl ze eigenlijk naar de IC moeten", zegt Daphne. "Het frustreert mij dan ook heel erg als mensen een loopje nemen met de maatregelen. Als iedereen zich netjes aan de regels houdt, komen we sneller af van het virus."