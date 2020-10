Investering van half miljoen euro voor Rotterdams bedrijf dat lokale voedselketen promoot

Het begin van de coronacrisis leverde het Rotterdamse bedrijf Rechtstreex ineens een hoop werk op. En dat werk krijgt nu een financiële duw in de rug in de vorm van een investering van maar liefst 500.000 euro. Daarmee wil het bedrijf, dat in de regio Rijnmond & Haaglanden online boodschappen aanbiedt in de vorm van lokale streekproducten, doorgroeien en verder het land in gaan.

De investering is afkomstig van Stichting iFund, een stichting die vooral wil investeren in zogeheten 'social enterprises'. Ondernemingen waarbij dus niet het financiële gewin altijd de boventoon voert, maar waar een duurzame en sociale gedachte achter moet zitten. "We zijn door de onverwachtse komst van corona en alles wat daarna is gebeurt, ineens twee jaar verder in onze planning", begint oprichter Maarten Bouten.

Meer ophaalpunten

Bouten is vanzelfsprekend in zijn nopjes met de investering. Waar hij in 2013 ooit vanuit Rotterdam heel klein begon, heeft zijn bedrijf inmiddels 50 ophaalpunten. "En daar kunnen mensen alle producten halen die zij online bestellen. Dat kan bijvoorbeeld groente, fruit of vlees zijn waarbij we bij alles transparant willen zijn. Over de herkomst en over de kostenberekening."

En dat liep aan het begin van de coronacrisis storm. Mensen gingen liever niet zo snel meer naar drukke supermarkten en volgens Bouten merk je ook een mentaliteitsverandering bij consumenten.

"Je merkt toch dat mensen het niet altijd meer vertrouwen bij grote supermarkten, omdat je niet weet waar iets vandaan komt en wat er mee is gebeurd. Bij ons staat die lokale en transparante voedselketen juist centraal", vervolgt Bouten, die met de investering door wil groeien: "We hebben nu meerdere wijkpunten in en rond Rotterdam en Den Haag en in de toekomst zou ik ook graag verder het land in willen gaan."

Niet te snel

"Maar", zegt Bouten meteen daarna. "We willen niet te snel te groot worden. Dan kunnen dingen mis gaan. Maar ik hoop dat wij in Nederland een grote rol kunnen spelen in het realiseren van een voedselketen die vrijwel geheel lokaal is geproduceerd."

Maar dat de investering van een half miljoen euro het bedrijf zonder meer zal helpen om een groter publiek te bereiken, dat lijkt wel zeker. "Het is voor mij ook heel bijzonder om te zien wat voor vooruitzicht we nu hebben. We willen hiermee verder bouwen aan het bedrijf, meer personeel aannemen, werken aan onze site en we zijn zelfs aan het kijken of een fysieke winkel een optie is."