Huisartsenpost wil snel een tijdelijke cabine, maar moet lang op gemeente Rotterdam wachten

Zestig procent van de huisartsenposten heeft te kampen met personeelsuitval tijdens de huidige coronacrisis. Dat meldt de landelijke huisartsenvereniging. Huisarts Matthijs van der Poel met een praktijk in Rotterdam-Delfshaven erkent dit beeld in onze regio. "Met man en macht proberen we zorg te blijven leveren."

Hij ziet dus ook veel verzuim in de regio. "Veel personeel kan niet werken door ziekte of omdat het wacht op een uitslag van een test. Via de zorggroep weet ik dat er veel verzuim is. Praktijken zoeken namelijk veel naar waarnemers. Dat is een uitdaging. Wij willen altijd bereikbaar zijn." Ook personeel van de praktijk van Van der Poel heeft te maken gekregen met corona, maar dit is in privékringen opgelopen. Het virus is dus niet in zijn praktijk geweest.

Patiënten luisteren volgens de huisarts over het algemeen goed naar de maatregelen tijdens deze crisis. "Het is niet meer de tijd dat je zomaar langs kunt komen. Iedereen is nog altijd welkom, maar we vragen echt goed waarom ze willen komen."

Trage besluitvorming gemeente

Het kan voor huisartsenposten volgens Van der Poel letterlijk lastig zijn om patiënten genoeg ruimte te bieden. Bijvoorbeeld als een post maar twee spreekkamers heeft. "Je wilt uiteraard niet dat een bezoeker in aanraking komt met een coronapatiënt." Zijn praktijk wilde dan ook spoedig tijdelijke cabines voor de deur hebben, maar daar werkt de gemeente voorlopig niet spoedig aan mee.

"We werken ons het snot voor de ogen en hebben geen tijd om een doordacht plan te maken voor meer ruimte. We willen gewoon morgen een cabine hebben. Alleen in Rotterdam duurt dit lang." Van der Poel roept de gemeente dan ook op om snel een besluit te nemen, maar hij ervaart dat zo'n grote gemeente moeite heeft met snelle beslissingen. "Ik ken huisartspraktijken uit Noord-Brabant die meteen een wethouder krijgen te spreken en een dag later een cabine voor de deur hebben staan."