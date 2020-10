Het weer vandaag: zo goed als droog

Donderdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Lokaal valt er een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden en er waait een matige tot (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Lokaal ontstaat er nevel of mist. Het blijft droog en de temperatuur zakt naar waarden rond de 10 graden. Er waait een overwegend matige zuidenwind.

Morgen begint de dag met mist of laaghangende bewolking. Ook de rest van de dag blijft er bewolking aanwezig, maar zal ook de zon af en toe doorbreken. Op een lokale bui na is het droog. De temperatuur loopt op naar 15 of 16 graden en er staat een matige zuiden- tot zuidwestenwind.

VOORUITZICHTEN:

Komend weekend blijft het licht wisselvallig herfstweer. Er zijn veel wolken aanwezig en af en toe breekt de zon even door of vallen er een paar buien. De temperatuur ligt rond de 15 graden.