Rechter doet uitspraak in proces over doodschieten rapper Feis

Feis en zijn broer Bilal werden in de nieuwjaarsnacht van 2019 beschoten na een woordenwisseling bij een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Bilal overleefde de schietpartij ternauwernood. Feis overleed.

M. (26) wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een beschieting op de A20 bij de afslag Schiedam, in december 2018. Daarbij werd een automobilist onder vuur genomen. De kogel bleef steken in zijn autostoel. Het slachtoffer bleek een politieman in opleiding te zijn.

Triggerhappy

Silfano M. heeft over beide zaken voornamelijk gezwegen. Hij beweert dat hij nog nooit een wapen in handen heeft gehad. Maar justitie noemt hem 'triggerhappy' en vindt het beangstigend dat de verdachte al gaat schieten na een onbenullige woordenwisseling en een ruzie in het verkeer.

Deskundigen hebben bij M. geen stoornis kunnen vaststellen. Zij zien wel aanwijzingen voor een anti-sociale persoonlijkheid. Voor justitie was dat voldoende om naast een celstraf ook tbs te vragen.