Advocaat: jammer dat experiment met enkelbanden voor stalkers alleen in Rotterdam is

Een stap in de goede richting. Zo noemt advocaat Peter Schouten het Rotterdamse experiment met enkelbanden voor stalkers, dat in maart begint. De raadsman betreurt het wel dat de proef zich beperkt tot Rotterdam. "Het is jammer dat dit niet daadkrachtig in heel Nederland wordt opgepakt."

Aanleiding voor het experiment is de dood van de 16-jarige Hümeyra. Zij werd in 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten door haar ex Bekir E. Het meisje werd al langere tijd door hem gestalkt en bedreigd. E. kon het niet verkroppen dat Hümeyra een einde aan hun relatie had gemaakt.

Advocaat Schouten, die veel met stalkingszaken te maken heeft, denkt dat een enkelband in het geval van Hümeyra zeker zou hebben geholpen. "Het slachtoffer wordt dan ook via een app gewaarschuwd dat de stalker in de buurt komt. Er wordt als het ware een digitaal schild om zo iemand heen gelegd."

Mes van dertig centimeter

Over het Rotterdamse experiment zegt hij: "Voorwaarde is wel dat het goed wordt uitgevoerd. Want bij stalking is er vaak te weinig tijd, te weinig geld en te weinig mankracht beschikbaar. Bij de politie heeft lange tijd toch wel de mening geheerst dat stalking vooral een probleem was tussen twee exen. Daar hadden agenten dan niet zoveel zin in, vanuit de gedachte dat het toch wel weer goed zou komen en dat het gewoon een knipperlichtrelatie betrof. Maar laatst werd een cliënt van mij toch echt aangevallen door haar ex met een mes van dertig centimeter."

"De politie kan natuurlijk ook niet alles voorkomen", stelt Schouten. "Het is moeilijk om te weten wat een stalker gaat doen, zeker als het in het begin is. Maar stalking is een ernstig probleem. Per jaar worden 2,5 duizend mensen gestalkt, meldde het CBS in 2017. En de overheid moet er alles aan doen om die mensen te beschermen. Gelukkig wordt de positie van het slachtoffer, ook in het strafproces, steeds sterker. Er is dus een goede beweging gaande, maar het gaat naar mijn mening veel te langzaam."