Hoe voorkom je een lege accu? 'Zet je stoelverwarming en airco gewoon uit bij korte stukjes'

De winter komt eraan, we zitten midden in de herfst en dan zijn we ook nog eens massaal aan het thuiswerken. Allemaal omstandigheden die de accu van je auto geen goed doen. Maar hoe kun je voorkomen dat je stil komt te staan? Auto-expert Erik Jan de Jong van de ANWB geeft tips.

Door het slechte weer rijden we nu ook weer vaker korte stukjes, even naar de supermarkt bijvoorbeeld. "Dat is niet zo goed voor de accu", begint De Jong. "Stroom moeten leveren en daarna weer opgeladen worden vindt een accu wel heel fijn. Het liefst blijft 'ie in beweging. Maar bij korte stukjes duurt het opladen gewoon te kort. Elke keer dat je start moet je accu wel stroom leveren, maar die krijgt ie in de paar kilometer daarna niet voldoende terug. Daar is meer tijd voor nodig."

"Dan is de kans dus groot dat je accu na je bezoek aan de supermarkt leger is dan daarvoor. Dan raakt ie uiteindelijk steeds leger, ook omdat een auto door het thuiswerken meer stilstaat dan eerst. Dat is wel te merken aan het aantal pechhulpverleningen dat wij doen. En dan staat de winter ook nog voor de deur..."

'Zet die dingen gewoon uit'

Zaak dus om goed voor je accu te zorgen. "Beperk het onnodige stroomverbruik, een achterruitverwarming trekt bijvoorbeeld behoorlijk wat stroom", geeft De Jong als eerste tip. "Hetzelfde geldt voor de aanjager, ook wel de blower. Die kan best een standje zachter als je goed zicht hebt. Stoelverwarming en airco zijn ook stroomvreters. Zet die dingen gewoon uit bij korte stukjes."

"Tweede tip: maak je rit wat langer", vervolgt De Jong. "Misschien is het raar om onnodig een stukje om te rijden, maar misschien is boodschappen doen te combineren met een ander klusje waardoor je wat meer kilometers maakt. Zo krijgt de dynamo wat meer de tijd en de kans om de accu op te laden. Eigenlijk zou je één keer in de week een langere rit moeten maken, 10-20 kilometer is al genoeg om motor en accu gezond te houden."

Meer toeren

Voor een gezonde motor is het ook zaak wat meer toeren te maken, benadrukt De Jong. "In een lagere versnelling maakt een motor meer toeren, wat mogelijk ook helpt de dynamo wat sneller te laten draaien en wat meer stroom te laten leveren. Zeker als je motor nog niet warm is, kan het te snel schakelen naar een hoge versnelling de motor vervuilen. Als je altijd maar met hele lage toeren rijdt, zeker op korte stukjes, is dat voor de motor ook niet goed."

"Als laatste tip: een accu kun je ook laten checken als je lid bent van de Wegenwacht, die kan 'm helemaal doormeten", vervolgt De Jong. "Je kunt je accu ook op afstand automatisch in de gaten laten houden. De ANWB is bezig geweest met een model dat aan de hand van data voorspelt wanneer een accu aan vervanging toe is."

Wat als het toch gebeurt?

Ondanks de tips van De Jong kan het natuurlijk nog steeds gebeuren dat je met een lege accu stilstaat langs de weg. Pech komt immers altijd op het verkeerde moment. Wat moet je doen als het tóch gebeurt? "Liever niet meer de startkabels gebruiken, de kans op schade aan de elektronica is aanwezig. Bel gewoon de Wegenwacht", raadt De Jong aan. "Van de 1,2 miljoen hulpverleningen die we per jaar doen, komen er het meest op het conto van de accu."