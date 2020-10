Twintig jaar cel en tbs voor doodschieten Rotterdamse rapper Feis

De rechter heeft de 26-jarige Rotterdammer Silfano M. veroordeeld tot twintig jaar celstraf en tbs voor het doodschieten van rapper Feis. Dat is exact wat justitie had geëist.

Feis werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 gedood voor een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Zijn broer Bilal raakte zwaargewond en overleefde de beschieting ternauwernood. In het café was ruzie geweest. Het is onduidelijk gebleven waarover.

'Triggerhappy'

Silfano M. houdt vol dat hij de schutter niet is. Hij was wel in het café en heeft schoten gehoord, maar zegt niets te hebben gezien. Meerdere getuigen hebben hem echter aangewezen als de dader. Die zou een petje op zijn hoofd hebben gehad. Vlak voor het café is een petje gevonden met het DNA van M.

De verdachte heeft tijdens de rechtszaak vooral gezwegen. Hij weigerde ook mee te werken aan het onderzoek naar zijn psyche. Deskundigen hebben daarom niet met zekerheid kunnen vaststellen of hij een stoornis heeft, maar de rechter gaat daar wel vanuit.

Silfano M. is ook veroordeeld voor het beschieten van een automobilist op de A20 in december 2018. De kogel bleef steken in de stoel van de bestuurder, die een agent in opleiding bleek te zijn. Justitie noemt M. 'triggerhappy', omdat hij bij het minste of geringste naar een wapen grijpt.

Twintig jaar cel is de maximale straf die kan worden opgelegd bij doodslag in combinatie met poging doodslag.