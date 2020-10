LIVE: Senesi krijgt rood bij Dinamo Zagreb-Feyenoord (0-0)

Feyenoord speelt vanavond in Kroatiƫ tegen Dinamo Zagreb en wij zijn erbij. Vanaf 20:00 uur kun je op Radio Rijnmond de verrichtingen van Feyenoord live volgen in het eerste groepsduel in de Europa League.

Vanaf 20:00 uur blikken we op Radio Rijnmond vooruit met Steven Berghuis en Dick Advocaat. En we bellen met Matthew Steenvoorden. De oud-Feyenoorder is tegenwoordig in dienst bij HNK Gorica in Kroatië. Zijn ploeg verloor afgelopen weekend met 3-2 van Dinamo Zagreb. Daarnaast houden we je op de hoogte van de verrichtingen van Feyenoord in Kroatië via onze liveblog op de website en app.

Luister hieronder vanaf 20:00 uur mee:



In het Maksimirstadion in Zagreb gaat Feyenoord vanaf 21:00 uur op jacht naar de eerste Europese uitzege in de groepsfase sinds 2014. Destijds wonnen de Rotterdammers met 3-0 op bezoek bij Standard Luik.

Volg hieronder onze liveblog:



LIVE: Dinamo Zagreb - Feyenoord 0-0 (0-0)

72' rode kaart Marcos Senesi

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Toornstra, Kökcü (74' Botteghin), Teixeira; Berghuis, Linssen, Diemers (81' Jørgensen)