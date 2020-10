Weinig animo om vakman te worden: 'Kom op man. Wees een vent of een vrouw en kom in de bouw!'

Bij Rijnmond-Bouw wordt alles op alles gezet om binnen tien weken goede vakmensen op te leiden: tegelzetters, metselaars en timmerlui. Ze hebben al langere tijd een vestiging in Schiedam en sinds een jaar ook in Rotterdam-Zuid. Ze trekken nu aan de bel, want er zijn te weinig aanmeldingen.

Ze hebben ruim 200 aanmeldingen nodig om rendabel te zijn, maar verder dan 50 komen ze niet. "We hadden wat meer verwacht en daardoor zijn we nu echt wat teruggeworpen. We rekenen erop dat het goed gaat komen. Want de problematiek is best wel hoog", vertelt directeur Frank Knotter.

Imago van de bouw niet super

Er zijn te weinig vakmensen in Nederland. Dit realiseert ook de Gemeente Rotterdam zich. Daarom werken zij nauw samen met Rijnmond-Bouw, waar mensen die willen worden opgeleid tot vakman een baangarantie krijgen. "We hebben een constructie waarin de gemeente alleen betaalt als wij succesvol iemand op de arbeidsmarkt zetten."

Een verklaring voor het geringe aantal aanmeldingen heeft volgens Knotter te maken met de "mentaliteit van jongeren", maar ook de niet al te goede imago van de bouw speelt een rol. "Je moet heel vroeg je nest uit, het is koud, je moet soms ver reizen."

Geen probleem!

De 24-jarige vakman in spe Melvin van der Schoot, die zich richt op tegelzetten, snapt deze mentaliteit helemaal niet. "Ik vind het niet erg om vroeg op te staan. Ik ben geen avondmens, eerder een ochtendmens. Voor mij is dit allemaal geen enkel probleem."

Knotter vult aan: "Kom op man. Wees een vent of een vrouw en kom in de bouw!"