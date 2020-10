Radiojournalist uit Spijkenisse niet vervolgd na arrestatie bij klimaatprotest

De zaak tegen hem is geseponeerd. "Betrokkene is door het verblijf op het politiebureau en het missen van een deel van het protest al genoeg gestraft", zegt een woordvoerder van justitie.



Blokhuizen was naar eigen zeggen een reportage aan het maken van het protest op de luchthaven van activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion toen hij van de marechaussee mee moest naar het cellencomplex. Hij zat een paar uur vast en mocht daarna weer gaan.