‘Ik heb de wereld nog nooit zo voor elkaar zien zorgen dan nu in deze corona periode’

Juliën (22) is christelijk en vindt zichzelf “geen heilig boontje.” Voordat het coronavirus toesloeg, ging hij ongeveer twee keer in de drie maanden naar de kerk. Het laatste half jaar is hij twee keer naar de kerk geweest. “Dat voelde als vanouds, juist omdat je al heel lang niet bent geweest. Het was echt een moment waarbij ik dacht: het is eigenlijk wel fijn om hier weer eens te zitten.”

Juliën vindt het jammer dat er na afloop van een dienst geen kopje koffie meer gedronken mag worden. Ik krijg energie van het praten met mensen. Dat is ver te zoeken als je helemaal niemand spreekt.”

De livestreams, die hij vanuit de kerk verzorgt, geven hem wel wat energie. “Het is fijn als mensen je persoonlijk bellen of appen om je te laten weten hoe dankbaar ze zijn voor wat je doet.

Speciale tienerdiensten

Ronald (45), jeugdleider van de Evangelie Gemeente Agapekerk, ziet dat jongeren inderdaad minder vaak naar de kerk komen sinds corona. “Ik denk eigenlijk wel dat er een paar tieners zijn die samen met het gezin thuis naar de livestream kijken, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het er veel zijn. Voor jongeren is het juist belangrijk om met elkaar het geloof te beleven.”

Moskee bezoek plannen

Jaimisa (21) is Christelijk opgevoed en heeft zich op haar negentiende bekeerd tot de Islam. Gaat ze nog vaak naar de moskee? “Nu echt een stuk minder”, zegt ze. De drempel ligt hoger dan voor het coronatijdperk, bijvoorbeeld door de bezoekerslimiet. “Je moet het echt plannen.

De laatste keer dat Jaimisa naar de moskee ging, was met het offerfeest, in de eerste week van augustus. Er waren toen honderd mensen welkom. “Omdat iedereen een plekje probeerde te bemachtigen hadden ze drie tijdsloten georganiseerd. Zo heeft iedereen de gelegenheid gekregen om te bidden. Je hebt dan toch wel een moment dat je samen komt met mensen die hetzelfde denken en hetzelfde streven hebben. Dus dat is gewoon een mooi moment. Nu bid je thuis en dat is wel een groot verschil. Het praktiseren van het geloof is moeilijker geworden, omdat je steeds alleen bent.”

Na slechte tijden komen er betere tijden

Chiama (20) gaat nog regelmatig naar de moskee. Ze ziet het coronavirus als een beproeving. “Hier moeten we gewoon samen doorheen komen. Het gaat mij niet alleen lukken, het gaat jou niet alleen lukken. We moeten het samen doen. Uiteindelijk heb ik de wereld nog nooit zo voor elkaar zien zorgen dan nu in deze corona periode.”

“Ik ben geboren als moslim”, vervolgt ze. “Ik vind dat een cadeautje. We hebben de maand ramadan achter de rug gehad. Toen konden we niet in de moskee bidden en mochten we niet bij elkaar op bezoek gaan.

“Het geloof heeft ons zoveel mooie dingen gebracht. Dit zien wij als een beproeving en die moeten wij met z’n allen doorstaan.” Ze haalt een vers uit de Koran aan: Fa inna maal ‘usri yursaa inna maal ‘usri yusraa. “Waarlijk, na slechte tijden komen er betere tijden.”