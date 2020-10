Politie neemt vuurwapens, zes ton en twee huizen in Vlaardingen en Maassluis in beslag

De politie heeft bij een woninginval in Vlaardingen diverse dure goederen, vuurwapens en 600 duizend euro in beslag genomen. Ook het huis zelf en een andere woning in Maassluis zijn geconfisqueerd. Dat gebeurde eerder deze week.

Uit het vrijstaande huis in de Zuidbuurt in Vlaardingen nam de politie meerdere vuurwapens, dure horloges en accessoires, een auto en een scooter mee. Op een bankrekening werd beslag gelegd. Daarop stond de 600 duizend euro. Het in beslag genomen huis in Maassluis staat aan de Olmendal.

De eigenaar van de huizen wordt verdacht van witwassen. Hij is nog niet aangehouden.