SOW op de radio #6 - Facings

SOW Rijnmond is wekelijks te gast in de middaguitzending van Ruud de Boer. Dit keer praten we over facings. Tegenwoordig zijn facings steeds populairder, omdat veel BN’ers ze laten plaatsen, maar weet Ruud dit ook? Tijdens deze uitzending is Ruud erachter gekomen wat facings zijn. Ook hebben we het onderwerp online intimidatie bij vrouwen weer besproken. Dit keer is SOW reporter Bart de straat op geweest om te vragen naar de meningen van mannen over dit onderwerp. Wil je deze video ook zien? Houd dan onze pagina in de gaten. Volg SOW Rijnmond op social media: Facebook, Instagram en YouTube!