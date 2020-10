Vriendin Feis over straf: 'Gerechtigheid, maar het neemt niets af van het verdriet'

De vriendin van de vorig jaar doodgeschoten Rotterdamse rapper Feis is tevreden met de uitspraak van de rechter donderdag. Schutter Silfano M. heeft een celstraf van 20 jaar gekregen plus tbs. "Eindelijk is er gerechtigheid", zegt ze.

Vanzelfsprekend was het een heftige rechtszaak voor Feis' vriendin Tessaly Felida. "Vooral de dagen ervoor waren zwaar omdat we aan het schrijven waren voor ons spreekrecht. Dat roept veel mooie herinneren op. Nieuwe herinneringen kunnen we niet maken. Deze uitspraak zorgt voor gerechtigheid, maar het sluit niks af en doet niets af aan ons verdriet."

Felida houdt zich vast aan alles wat ze van haar vermoorde vriend heeft bewaard. "Ik heb al onze app-gesprekken, video's, spraakmemo's bewaard en natuurlijk is zijn muziek er nog."

Doelgerichte actie

De straf vindt Felida dus passend. "Er is niets van de eis afgegaan. Dat zegt veel over hoe de rechtbank hem ziet. Daar zijn wij; dus ook de moeder van Feis en zijn broer erg blij mee." Silfano M. schoot ook op de broer van Feis. Die raakte zwaargewond.

Intimi van Feis hebben nooit getwijfeld of Silfano M. de schutter was. "Iedereen die er naast stond, was bevriend met Feis. Het feit dat de twee broers zijn beschoten en niet de vrienden eromheen zegt dat het een doelgerichte actie was."