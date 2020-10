Getuigen en camerabeelden gezocht bij twee aanslagen

De eerste schietpartij is op zaterdagmiddag 17 oktober op een druk parkeerterrein van supermarkt Dirk in Ridderkerk-Bolnes. Twee mannen uit Oud-Beijerland worden daar rond 15.15 uur, in de auto waarin ze zitten, beschoten.

De 30-jarige Aziz komt daarbij om het leven. Een 32-jarige passagier raakt zwaargewond. Na het schieten rijdt de auto met de slachtoffers nog een stukje verder, maar strandt op de Oostdijk in Rotterdam. De politie arresteerde inmiddels twee mannen en een vrouw. De vrouw is echter weer vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.

Hebt u iets gezien en nog niet met de politie gesproken, meldt het dan. Ook als u meer informatie hebt over de achtergronden van de schietpartij.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.