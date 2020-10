Vrouw herkent 'Vriend in Nood fraude' en belt de politie

Eerst een internetfraude-truc, die mislukt. Een vrouw uit Schiedam krijgt via WhatsApp een bericht van iemand, die zegt haar zoon te zijn. Hij verzoekt haar geld over te maken op een rekening, omdat hij een nieuwe telefoon wil kopen, maar een betalingsprobleem heeft.

De vrouw herkent de truc. Ze speelt het spel wel mee, maar geeft het bankrekeningnummer dat 'de zoon' opgeeft, door aan de recherche.

Omdat de politie het bankrekeningnummer kan koppelen aan andere zogenaamde 'Vriend in Noodfraudes' wordt ontdekt dat er bij die transacties in Amsterdam is gepind. Wie herkent de pinner?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.