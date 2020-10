Hoogleraar over sluiten kolencentrale: 'Scheelt tientallen doden in de regio'

Eén van de twee kolencentrales op de Tweede Maasvlakte gaat mogelijk snel dicht. De Amerikaanse eigenaar is bereid de centrale te sluiten. Door de sluiting kan het kabinet eind dit jaar voldoen aan de doelen uit het zogenoemde Urgenda-vonnis. Daarin staat dat de overheid verplicht is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

"Daar wil ik wel een glaasje champagne op drinken," zegt Jan Rotmans, hoogleraar Energietransitie aan de Erasmus Universiteit en één van de oprichters van Urgenda. "Dit is goed nieuws. Ik heb in het verleden al gewaarschuwd dat deze centrales niet nodig waren en geen geld zouden opleveren, maar men wilde niet luisteren."

De deal zou de Nederlandse overheid naar verluidt 240 miljoen euro kosten. Dat is volgens Rotmans weggegooid geld. "Kolencentrales zijn ook niet meer van deze tijd. Er zijn genoeg gascentrales die het kunnen overnemen."

Fijnstof



Ooit stonden er tien kolencentrales in Nederland en daar zijn er nu drie van over. "We hebben dus nog een paar te gaan", zegt Rotmans. "Als die ook snel gaan sluiten dan zijn we er vanaf."

Volgens de hoogleraar produceren die centrales enorm veel CO2. "Dat levert veel fijnstof op wat heel schadelijk is voor de gezondheid. Jaarlijks overlijden er zo'n zeven duizend mensen door het inademen van fijnstof." Volgens Rotmans scheelt het sluiten van deze centrale al tientallen doden en honderden zieken in de regio Rijnmond.

In de andere centrale op de Tweede Maasvlakte van het Duitse energiebedrijf Uniper is drie miljard geïnvesteerd. Het kost de overheid 4 a 500 miljoen om de centrale uit te kopen. Maar dat betekent volgens Rotmans niet dat de centrale niet gesloten kan worden. "Het is een kwestie van uitkopen. Ze wachten op een goed bod. Door de gasprijzen zijn deze kolencentrales niet meer rendabel."

Flessen whiskey

Rotmans durft daar wel op te wedden. Binnen twee of drie jaar is deze centrale ook gesloten. Ik wed altijd op flessen Whiskey en ik heb inmiddels heel wat flessen in mijn kelder liggen. Meer dan ik in dit leven op kan, maar wat die tweede centrale betreft ga ik er weer wat winnen. Dus ik moet de kelder uitbreiden."