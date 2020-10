'Lastige pubers? Breng veel meer tijd met ze door'

Lastig. Dwars. Ongehoorzaam. Eigenschappen van pubers waar menig ouder mee te maken heeft (gehad). Het is niet voor iedereen even makkelijk om daarmee om te gaan. Want wat is wijsheid? Loslaten of juist streng optreden?

Opvoeddeskundige Fadma Bouchataoui werkt bij Wijkacadmie in Rotterdam-Zuid waar ze ouders begeleidt bij de opvoeding van hun kinderen.

"Pubers kunnen ontzettend lastig zijn", zegt Bouchataoui. "Je moet begrijpen dat ze door een moeilijke periode gaan. Ze maken grote veranderingen door, zoals lichamelijke. En bij de ene puber is het effect op het gedrag minder heftig dan bij de ander. Als ouder moet je daar wel mee om weten te gaan, maar makkelijk is het niet. Ouders kunnen het gevoel hebben dat ze hun kind kwijtraken, omdat hun puber niet meer contact maakt zoals vroeger. Je krijgt halve antwoorden, soms worden alleen de schouders opgehaald en daar moet je het mee doen. Dat is heel pijnlijk voor ouders."

Eigen wereld

Die weten er vaak geen raad mee, maar belangrijk is om te beseffen dat je kind je juist in de pubertijd meer dan ooit nodig heeft. "Pubers zitten in hun eigen wereld en het kan lijken alsof ze jou daar niet in willen, maar dat is niet het geval. Ze willen juist dat je hun wereld binnenstapt. Ga naast ze te zitten als ze bijvoorbeeld aan het gamen zijn. Speel even mee, toon interesse in wat zij op dat moment belangrijk vinden. Maak contact."

Bouchataoui maakt regelmatig mee dat ouders in die periode juist veel strenger worden en de regels verscherpen, maar dat werkt volgens haar alleen maar averechts. "De band tussen ouder en kind is ontzettend belangrijk. Die heb je in de pubertijd hard nodig. In plaats van streng te zijn, moet je met je kind op pad gaan. Iets leuks plannen om op die manier meer tijd samen door te brengen. Dat creëert een warme band die je kind nodig heeft om die lastige periode door te komen."

Voor ouders die de wanhoop nabij zijn, heeft Bouchataoui goed nieuws. "Alles gaat voorbij, ook de pubertijd."