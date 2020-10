Bedrijfsrestaurant op slot, maar stoppen met dagbesteding is geen optie

Dagelijks verzorgden ze de lunch voor de ruim honderd medewerkers van de Reclassering Rotterdam aan het Marconiplein, maar door het coronavirus moest ook dit bedrijfsrestaurant sluiten. De bedrijfskantine van de Reclassering is een bijzondere plek, want die wordt gerund door mensen met een licht verstandelijke beperking zoals autisme of een lager IQ. Door de sluiting van de horeca zouden ze hun dagbesteding verliezen. Daar bedachten ze een list op. Want ook al hebben ze geen gasten, ze zitten niet stil.

Normaal is het een drukte van jewelste rond het middaguur en nu is het muisstil in het bedrijfsrestaurant. Net als alle andere horeca zit de boel voorlopig weer op slot. Veel medewerkers van de reclassering zijn ook niet op kantoor. Die werken thuis.

"We hadden altijd veel gasten, tot over de honderd aan toe. Zij kwamen hier altijd graag en daar waren wij lekker druk mee bezig", vertelt de 22-jarige Julian. Hij stond achter het buffet en schonk onder meer een kopje soep in. "Dat is helemaal weg nu en dat is wel pijnlijk", beschrijft hij de leegte.

"Ik ben wel blij dat we nog mogen komen", zegt de 20-jarige Charlien. "Anders zitten we maar thuis." Zij staat vandaag achter het fornuis en is bezig met het maken van nasi. Dit keer niet voor de gasten van het bedrijfsrestaurant, maar voor henzelf.

Ook hier gooit corona roet in het eten. Gelukkig zitten ze niet bij de pakken neer. Ze zijn met allerlei klusjes bezig. Van moestuinieren en wandelen tot het bedrijfsrestaurant opknappen. "We hebben heel veel dingen schoongemaakt en de tafels opnieuw geschuurd en geschilderd. We koken voor onszelf en we zijn begonnen met videokoken", somt Julian alle bezigheden op.

Vanwege de coronaregels mogen niet alle medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn en daarom is de groep opgesplitst. De ene helft kookt fysiek en de andere helft videokookt. En dat wisselen ze steeds om.

Stoppen met de dagbesteding zou ook geen optie zijn, vertelt werkbegeleider Linda Schellenbach van Philadelphia Zorg. "Alleen maar thuiszitten is geen optie. Als je geen doel en geen planning op een dag hebt, is het heel lastig om actief te blijven. Dat is saai, dan zouden ze verpieteren."

Een dag hard werken om ruim honderd gasten voorzien van een lunch geeft een voldaan gevoel. Nu is het een stuk saaier, maar leren ze weer andere dingen door al die andere taken. "Normaal is het snel, snel, snel en heeft iedereen een eigen kleine taak. Nu is er meer rust en leren ze veel uitgebreider koken. Dat is een leuke ontwikkeling", vertelt de werkbegeleider.

En zo heeft ieder nadeel ook een voordeel, want voor de verandering zitten ze nu ook zelf aan tafel. "Vandaag hebben we vegetarische nasi gekookt en die smaakt goed", zegt een trotse Charlien. Haar collega's eten er ook smakelijk van mee.