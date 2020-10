Zeldzame doodshoofdvlinder zit doodgewoon op lantaarnpaal in Papendrecht

"Het is echt een prachtig insect", zegt hij uitgelaten. "Zeven centimeter. Hij past net in je hand". Boswachter Thomas van der Es is dolenthousiast nu de zeldzame doodshoofdvlinder is opgedoken in Papendrecht.

"Ik zag de melding in zo'n speciale groep. Ik bedacht me geen moment en ik ben op basis van mijn navigatie naar de Noordkil gereden. Daar zat'ie. Op een lantaarnpaal."

De doodshoofdvlinder komt normaal gesproken voor in het zuiden van Europa. Daar is het vooral 's nachts actief. Overdag zijn ze rustig. De vlinder heeft de naam te danken aan de tekening op de rug, net achter de kop, die wat weg heeft van een doodshoofd. Het is ook de enige vlinder die geluid kan maken.



Warme luchtstroom

"Ik denk dat deze vlinder op de warme luchtstroom hierheen gekomen is", legt de boswachter verder uit. "Deze vlinder is overigens niet de enige. Ik kreeg de afgelopen dagen ook al twee meldingen uit de Biesbosch, maar dit is de eerste die ik ook met eigen ogen gezien heb."

Het was er best wel druk aan de Noordkil. En de vlinder liet zich door alles en iedereen fotograferen. "Er kwamen uiteindelijk nog redelijk wat mensen op de vlinder af", lacht Van der Es.

Maar kan een doodshoofdvlinder de kou overleven, als de temperaturen gaan zakken? Van der Es: "Nou, om eerlijk te zijn, deze vlinder is gewoon klaar. Het zit erop. Maar soms overleven ze de winter door in een bijenkorf te kruipen. Dan passen ze ook de geur aan, die ze verspreiden. Als ze aangetroffen worden, dan zijn het ook vaak imkers die de dieren zien."