Eric Alblas gaat van 'Lachgasman' naar 'Zwerfvuilkoning'

Vandaag de dag stort Alblas zich volledig op het Rotterdamse zwerfafval. Dagelijks rijdt hij, gewapend met een grijpstok en drie grote vuilniszakken, met zijn scootmobiel vijftig tot zestig kilometer door de stad op jacht naar blikjes, plasticflesjes en andere afval.

Alblas maakt er fanatiek werk van en dat is niet zonder reden. "Ik wil in een schone stad wonen. Dan kun je hard schreeuwen dat het overal een bende is, maar je kunt zelf een aanzet geven om het op te ruimen." Hij doet het werk niet om positieve reacties te krijgen en wordt zichtbaar emotioneel van de hoeveelheid zwerfafval in de stad. "Het is een gevecht tegen een berg die niet opraakt."

Alblas vindt het onbegrijpelijk hoeveel zwerfafval er op de straten van Rotterdam ligt en snapt dan ook niet hoe mensen hun afval zomaar op de grond kunnen gooien. Hij is in ieder geval iedere dag druk in de weer om zijn stad schoon te houden en is voorlopig niet van plan daarmee te stoppen.