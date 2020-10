Feyenoord-supporters in Zagreb voor Europa League-wedstrijd tegen Dinamo

Ongeveer zestig Feyenoord-supporters hebben de reis naar Kroatiƫ gemaakt om de Europa-League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb bij te wonen. Een aantal is erin geslaagd om in het stadion te komen.

Wedstrijden in Nederland mogen niet bezocht worden, in verband met de coronaregelgeving. In Kroatië mag het publiek wél in het stadion komen.

De Feyenoord-supporters hebben volgens een fan in Zagreb een deal proberen te sluiten met de politie. De supporters zouden dan in een apart vak naar binnen mogen.

Sinclair Bischop meldt op Twitter: "Ik zie kleine groepjes bekende gezichten, die een kaartje hebben weten te bemachtigen. Zo wordt Feyenoord toch nog gesteund in Zagreb."