Maasstad Ziekenhuis verplaatst coronapatiënten met speciale ambulancebus

De afgelopen tijd kwam dat meerdere keren voor. Het was steeds maar voor een paar uur, maar het is zeer onwenselijk, zei bestuurder Peter Langenbach een week geleden.

Donderdag verwacht het ziekenhuis opnieuw een stroom nieuwe coronapatienten en daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen: het overplaatsen naar het Limburgse ziekenhuis, zegt Langenbach tegen de NOS . "Daardoor kunnen we de spoedeisende hulp de rest van de dag hopelijk open houden."

In het Maasstad liggen op dit moment rond de veertig coronapatiënten op de speciale afdeling en acht op de intensive care.

Ook de overige ziekenhuizen in onze regio raken steeds voller. Donderdag meldde het RIVM dat in totaal sinds woensdagmiddag 21 nieuwe coronapatiënten opgenomen zijn in een ziekenhuis.