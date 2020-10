Duimdrop-containers gaan sluiten en de wijk is boos: 'ga maar bezuinigen op iets anders'

De Duimdrop, speelgoeduitleen vanuit een container, gaat na 27 jaar verdwijnen. Het nieuws sloeg in als een bom bij Ayten Kurt. Ze beheert al 23 jaar verschillende duimdrop-speelcontainers in Rotterdam-West. "Waarom zou je zoiets slopen in een wijk waar het zo hard nodig is." Er is nu een petitie gestart om de Duimdrop te redden.

Ouders en kinderen verzamelen zich voor een grijze container aan de rand van het Bospolderplein. Ayten deelt koffie uit. Mensen kletsen met elkaar en de kinderen spelen voetbal of met het uitgestalde speelgoed. Hockeysticks en ballen liggen op het plein. Volgens Ayten is het meer dan alleen een speelgoeduitleen. "Kinderen komen hier hun verhaal doen, dingen die ze thuis niet bespreken. Het is ook een achterstandswijk. Op deze manier kan ik ze toch iets leuks bieden."

Positiviteit

Maher van zeven komt ongeveer drie keer per week bij de Duimdrop. Fietsen en skeeleren vindt hij het leukste om te doen. "Ik vind het niet fijn als de Duimdrop weggaat. Er zijn niet veel speeltuinen in de buurt."

Aya is een iets ouder meisje. Ze houdt van de activiteiten die Juf Ayten organiseert. "Ze brengt heel veel positiviteit. Ik wil gewoon dat ze blijft."

Gulhan Pehlivan woont in de buurt, haar zoon speelt vaak op het pleintje. Ze weet dat haar zoon in goede handen is als de vlag van de Duimdrop in top hangt en dus open is. "Het spelen kan je niet ontnemen van de kinderen. Ga maar bezuinigen op iets anders, maar niet op de Duimdrop."

Niet meer van deze tijd

De verantwoordelijke wethouder is Sven de Langen. Volgens hem heeft de Duimdrop in het verleden een goeie rol vervuld, maar is dit concept niet meer van deze tijd. Hij noemt andere initiatieven voor kinderen op zoals de multisportvereniging in Delfshaven, activiteiten op pleinen van Thuis Op Straat en de Wijkprogrammering Jeugd. "In de ontwikkeling van nieuwe initiatieven moet je oude laten vallen. Dat is het geval bij de Duimdrops."