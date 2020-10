Kansenmissend Feyenoord speelt met 0-0 gelijk bij Dinamo Zagreb, Senesi krijgt rood

Feyenoord heeft donderdag de eerste Europa League-wedstrijd bij Dinamo Zagreb met 0-0 gelijkgespeeld. De Rotterdammers speelden een verdienstelijke wedstrijd in Kroatië, maar verzuimden een strafschop en een aantal andere kansen te benutten. Feyenoord eindigde de wedstrijd met tien man. Marcos Senesi kreeg in de 72e minuut zijn tweede gele kaart.

De Rotterdammers begonnen uitstekend in Kroatië. Het kreeg in de eerste minuten een aantal kansen. Bryan Linssen en Ridgeciano Haps konden Feyenoord op voorsprong schieten, maar verzaakten beide.

Gemiste kansen

In de zevende minuut kreeg de ploeg van Dick Advocaat dé uitgelezen kans op 0-1 te komen. Na een overtreding van Kristijan Jakic op Feyenoorder Mark Diemers, kreeg Feyenoord een strafschop. Steven Berghuis ging achter de bal staan, maar schoot de bal hard door het midden, op de doelman van de Kroaten: Dominik Livakovic.

Linssen kreeg acht minuten voor rust vervolgens een enorme kopkans. Een goede voorzet van Diemers belandde weliswaar op zijn hoofd, maar de bal had te weinig kracht om de doelman te verrassen.

Feyenoord was in de tweede helft ook de betere. Het duurde wel even totdat de Rotterdammers weer écht gevaarlijk werden. In de 55e minuut was het wederom Linssen die voor de goal opdook. De aanvaller, die dit seizoen van Vitesse overkwam, schoot de bal in alle vrijheid op Livakovic. Weer geen doelpunt voor Feyenoord.

Rode kaart Senesi

De Rotterdammers maakten de wedstrijd niet vol met elf man. Marcos Senesi kreeg in de 72e minuut zijn tweede gele kaart, nadat hij zijn been te hoog had en daarmee een speler van Dinamo raakte. Dick Advocaat bracht daarom Eric Botteghin in het veld, die sinds zijn blessure voor het eerst weer minuten maakte. Hij verving de matig spelende Orkun Kökcü.

Doordat Feyenoord met tien man kwam te spelen, wilden de Rotterdammers een punt uit het vuur slepen. Dat lukte, ondanks dat Dinamo Zagreb nog een enorme kans kreeg. Justin Bijlow redde zijn ploeg vlak voor tijd, net als zondag tegen Sparta, door razendsnel uit te komen. Daardoor bleef het in Kroatië: 0-0.