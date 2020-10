De straat op met bakfiets en soundsystem: clubscene voert actie om meer aandacht van gemeente te krijgen

Volgens Thys Boer initiatiefnemer van adviesraad N8W8 R'dam gaat het heel slecht. "80 procent van de Rotterdamse clubs is technisch failliet. Hoe langer dit nog duurt, hoe meer dat er worden. Er moet iets gebeuren, we hebben heel lang netjes gewacht en dan blijkt dat je onderaan de prioriteitenlijst staat."

"Het gaat een hele zware winter worden voor ons allemaal," zegt Kris de Leeuw eigenaar van Arcadehal Piong. Hij mist de aandacht van overheden voor de sector die teloorgaat. "Het gaat hier om iedereen van clubeigenaren tot event-organisatoren, dj's en producers. Dus ook om ontwerpers, vormgevers en kunstenaars. Er gaat heel veel verloren als we nu geen actie ondernemen. "

Meer aandacht

De Leeuw vervolgt: "het is belangrijk om ons te laten zien en te laten horen. Zodat er meer aandacht komt voor de moeilijke situatie waarin we verkeren. Graag een beetje meer begrip en solidariteit voor onze situatie. Je ziet dat er veel steun is voor Ahoy en voor de cultuursector. Wij voelen ons vergeten en daarom gaan we de straat op."

Volgens het plan gaat op vrijdag 30 oktober om 20:00 uur vanaf een nog onbekende startlocatie een groep fietsers en bakfietsen van start voor de 'Fietsrace Rotterdam'. Deelnemers zijn volgens de organisatoren 'alle toonaangevende nachtclubs en podia die dit initiatief ondersteunen."

"Het wordt een soort mobiele mini-danceparade op de fiets. In plaats van een praalwagen met geluid heb je nu een bakfiets met een dj of een soundsystem, zegt De Leeuw. "Mag het publiek er achter aan fietsen? Absoluut, maar we moeten wel kijken wat er mogelijk is. We zijn in overleg met de gemeente over hoe we dit op een veilige manier kunnen organiseren in deze coronatijd."