Advocaat geeft complimenten aan 'volwassen' Feyenoord

Dick Advocaat zag Feyenoord in Kroatiƫ tegen Dinamo Zagreb gelijkspelen. "Ik vond dat we de wedstrijd in de eerste zeventig minuten onder controle hadden", zegt een positief gestemde Advocaat na afloop.

"Achteraf is de 0-0 een goed resultaat", is de mening van de hoofdtrainer van de Rotterdammers. Qua spel, team en werklust geeft hij de complimenten aan Feyenoord. Advocaat vond de Rotterdammers namelijk volwassen spelen.

Wel is Advocaat van mening dat Feyenoord meer ruimte had gekregen als Steven Berghuis de penalty had benut. "Maar de kansen die we kregen, moet je wel benutten. Uiteindelijk creëren we die wel. Dat is voor het vervolg een belangrijk punt", zegt Advocaat.

Kijk hierboven naar de volledige persconferentie van trainer Dick Advocaat na Dinamo Zagreb-Feyenoord (0-0) in gesprek met verslaggever Sinclair Bischop.