Bryan Linssen over gemiste kansen bij Dinamo-Feyenoord: 'Een rotgevoel'

Bryan Linssen had Feyenoord donderdagavond naar drie punten kunnen schieten in de Europa League. De aanvaller kreeg tegen Dinamo Zagreb twee grote kansen, maar kwam niet tot scoren.

Linssen hield een dubbel gevoel over aan de wedstrijd in Kroatië. "Natuurlijk moet je gewoon winnen vandaag en moet ik ook scoren. Uiteindelijk is dat niet gebeurd en ben je blij dat je wel 0-0 speelt, omdat je twintig minuten met tien man speelt. Maar voor die rode kaart met je al met 2-0 of 3-0 voorstaan."

Linssen baalt van zijn gemiste kansen. "Ik had een rotgevoel. Dat is heel simpel. Bij iedere club heb ik dat gehad, iedereen denk ik wel, dat je momenten hebt dat het moeilijk is om een goal te maken. Soms is het ook andersom. Ik kan maar één ding doen en dat is keihard werken voor het team, dan gaat het vanzelf komen."