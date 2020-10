Het weer van vandaag: grijze start, 's middags zon

Vandaag start de dag met mist of laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend lost dit langzaam op en vanmiddag breekt de zon ook door.

In de loop van de middag neemt de bewolking opnieuw toe en is er kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 16 graden en er staat een matige zuiden- tot zuidwestenwind.



Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt af naar 11 graden en de zuiden- tot zuidwestenwind neemt toe tot matig of vrij krachtig.

Morgen zijn er wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. Op een lokale bui na blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 15 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind neemt toe tot matig of vrij krachtig. Langs de kust kan aan het eind van de middag een krachtige wind staan.

Vooruitzichten

Zondag belooft een overwegend bewolkte dag te worden met perioden met regen. Vanaf maandag nemen de neerslagkansen weer wat af en breekt de zon vaker door. De temperatuur zakt dan naar 13 graden.