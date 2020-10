Woning van oma en kleindochter in Rotterdam-Spangen beschoten: 'hij keek ons recht in de ogen aan'

Een woning aan de Da Costastraat in Rotterdam-Spangen is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. Een auto reed rond 01:45 uur de straat in, een man stapte uit en vuurde twee keer op het huis.

De politie meldt dat niemand gewond is geraakt. Ook is nog niemand opgepakt.

De bewoners, een oma en een kleindochter, zaten even voor 02:00 uur op de bank te roken toen ze een autodeur hoorden dichtgaan. "We keken allebei naar buiten en toen zagen we iemand in het zwart gekleed met een capuchon op. Hij richtte het pistool op het raam. Hij schoot twee keer en hij keek ons in de ogen aan op het moment dat hij schoot."

Ze zijn verbijsterd. "Ik vind dat bizar", zegt de kleindochter. "Hoe kun je iemand in de ogen aankijken en nog steeds beslissen om de trekker over te halen?"

De bewoners denken dat de aanleiding een conflict is in de relationele sfeer. De politie kan dit nog niet bevestigen. Rechercheurs doen onderzoek.