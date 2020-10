Duizenden ampullen coronamedicatie beschikbaar: waarom worden ze nog niet gebruikt?

Terwijl er wereldwijd wordt gewerkt aan een coronavaccin hebben we hier in Nederland al een potentieel coronamedicijn. Bloedbank Sanquin heeft vierduizend ampullen medicatie op basis van bloedplasma van ex-coronapatiënten klaarliggen die zo kunnen worden toegediend aan de meest kwetsbare groepen. Waarom gebeurt dat dan nog niet?

Een medicijn gemaakt van antistoffen van ex-coronapatiënten. De bloedbank is er al maanden zoet mee. In theorie werkt het zo: iemand die corona heeft gehad en ervan is genezen, heeft antistoffen opgebouwd. Die komen in het bloedplasma terecht. Sanquin riep ex-coronapatiënten op hun bloedplasma te doneren voor onderzoek naar een medicijn. Ruim tienduizend mensen deden dat.

Met de kennis over eerdere bloedplasmageneesmiddelen in het achterhoofd is een variant voor corona ontwikkeld. Volgens Sanquin is die helemaal veilig en ready to go. "Farmaceutisch gezien hebben wij het vertrouwen dat het goed in elkaar steekt", zegt Van Hasselt. "Maar het is de effectiviteit - dus hoe goed het doet wat we hopen dat het doet - die echt nog bewezen moet worden."

Gebrek aan bewijs

Om daar achter te komen loopt een klinisch onderzoek en dat is het grote struikelblok. Zolang dat nog niet is afgerond, staat niet vast dat het medicijn ook echt werkt en daarom kan nog niet worden gestart met het toedienen ervan.

Hoewel Van Hasselt de medicatie liever gisteren dan vandaag toegediend ziet worden, snapt hij waarom de beslissing om het te mogen toedienen zo lang op zich laat wachten. Voor farmaceutische begrippen gaat het namelijk juist erg snel, legt hij uit.

"In maart begon de golf, we zitten nu in eind oktober en er ligt al iets klaar dat mogelijk kan helpen. De commissie die erover moet beslissen is zich ook doordrongen van het feit dat de tweede golf hier is en dat wachten risico's met zich meebrengt, dus die gaan zo snel als zij kunnen."

Geen vervanger van een vaccin

De ampullen van Sanquin zijn een medicijn en geen vaccin. De reden dat zo hard gewerkt wordt aan een vaccin is dat een vaccin jou een verzwakte versie van het virus geeft. Je eigen afweersysteem gaat daar dan tegen vechten en bouwt zo antistoffen op. Je lichaam leert de nieuwe vijand kennen en onthoud hoe hij die kan bestrijden. Daar heb je dus de rest van je leven wat aan.

Bij het plasmamedicijn zit dat anders. Daarbij krijg je antistoffen van iemand anders toegediend. Je lichaam heeft in een klap een flinke dosis 'vechtertjes' tegen corona ter beschikking, maar die hebben helaas niet het eeuwige leven. Na een tijdje zijn ze uitgevochten. Omdat je eigen lichaam niks heeft geleerd, is de enige oplossing een nieuwe dosis van het medicijn toedienen. En opnieuw, en opnieuw...

En daar zit volgens Van Hasselt de crux, want in dat opzicht is vierduizend natuurlijk erg weinig. Daarom wordt nu al gekeken welke groepen, zodra er groen licht komt, als eerste het medicijn krijgen toegediend. Waarschijnlijk zijn dat de risicogroepen.