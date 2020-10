Kieropening Haringvlietsluizen in trek bij tientallen miljoenen vissen

Sinds de aanleg van de Deltawerken was het Haringvliet afgesloten van de zee. Daardoor is het water daar zoet geworden. Bij het open zetten van de sluizen stroomt er weer zout water naar binnen. Allerlei trekvissen, zoals de zalm en zeeforel, kunnen dan weer het land in zwemmen om te paaien.

Om de huidige stand van zaken in het water te onderzoeken, plaatste Rijkswaterstaat netten in één van de zeventien sluizen. In totaal werden daarin bij 850 momenten dat de sluizen op een kier stonden, 23 vissoorten aangetroffen. De verwachting is dat tientallen miljoen vissen de sluis hebben gepasseerd.

De haring en sprot werden het meest gevonden, maar ook typische trekvissen zoals de aal, driedoornige stekelbaars en spiering passeerden de Haringvlietsluizen. Soorten zoals zalm, zeeforel en houting zijn zoals verwacht niet aangetroffen tijdens dit onderzoek. Dat komt waarschijnlijk omdat zij de netten goed kunnen ontwijken. Of deze vissen door de kier trekken, wordt daarom op een andere manier onderzocht.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat noemt het mooi nieuws dat de vissen de doorgang van zee naar de rivieren weten te vinden. "Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is een innovatief natuurproject en de resultaten zijn positief. De komende jaren gaan we door met onderzoeken hoe we vissen het beste kunnen helpen bij hun trektocht."