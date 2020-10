Zaterdag 24 oktober in Chris Natuurlijk: Help, de paling wordt bedreigd!

Over de bedreigde paling, verdwijnende pinguïns, onhandige houtsnippen en Rumphius Kruidboek gaat het in Chris Natuurljk van 24 oktober.

Is de paling te lelijk om te redden? Het dier staat op de Rode lijst van bedreigde diersoorten, maar waarom maakt niemand zich daar druk om? Dat vraagt Maud Verhaar van de Good Fish Foundation zich af in Chris Natuurlijk. Samen met RAVON, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, is de milieuorganisatie begonnen met de campagne PowertothePaling en een petitie voor behoud van de paling.

Om te knuffelen

De paling is geen knuffeldier, de pinguïn juist wel. In Chris Natuurlijk vertelt de Nederlandse filmmaker Maarten van Rouveroy over zijn avonturen op het afgelegen Elephant Island voor de kust van Antarctica. Daar heeft hij opnamen gemaakt voor Disappearing Penguins , een korte film die op 28 oktober in première gaat op het Wildlife Filmfestival Rotterdam . Het festival met natuurfilms in bioscoop Cinerama in Rotterdam én online, staat dit jaar in het teken van klimaatverandering.

Brokkenpiloot

"De vleesgeworden herfsttafel", noemt vogelaar Kees Moeliker de houtsnip. Met zijn veren zo bruin als herfstblaadjes is hij bijna onzichtbaar in het bos. In oktober en november vliegen houtsnippen massaal over Nederland. Helaas botsen ze in de stad regelmatig tegen ramen, want het zijn echte brokkenpiloten. Moeliker vertelt in Chris Natuurlijk hoe dat komt.

Rumphius' Kruidboek

Norbert Peeters vertelt in Chris Natuurlijk over kruidnagelbomen, vergiftigde pijlen, kokospalmen en andere verhalen uit Rumphius' Kruidboek . Eigenlijk is het een boek over een boek. De botanisch filosoof schrijft hierin over de plantkundige Georg Everhard Rumphius, de eerste westerling die in de zeventiende eeuw een boek maakte over de tropische planten op Ambon en andere Indonesische eilanden.

Luister zaterdag 24 oktober van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.