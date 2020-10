Zo ontdekt hond van Koninklijke Marechaussee vreemdelingen in trailer

Tijdens een controle van de Koninklijke Marechaussee in Hoek van Holland zijn twee vreemdelingen ontdekt in een trailer. Een migratiehond kwam het tweetal op het spoor, zo blijkt uit een video die de Koninklijke Marechaussee vrijdag online heeft gezet.

Hoewel de medewerkers van de marechaussee bij het openmaken van de trailer in eerste instantie niets bijzonders zagen, was dat na de inzet van de hond een ander verhaal. De speciale migratiehond is getraind in het ruiken van geur afkomstig van mensen en vond de twee achterin de trailer, verstopt tussen de lading.

Tekst gaat door onder de Instagram-post



Het gaat om twee mannen met de Afghaanse nationaliteit. Zij zijn het vreemdelingentraject in gegaan. Het incident was ruim een maand geleden, maar de beelden zijn vrijdag pas gedeeld om inzicht te geven in het werk van de marechaussee.

Niemand is aangehouden, omdat er geen vermoeden is van mensensmokkel.