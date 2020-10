Podcast Feyenoord: 'Dit wordt een seizoen waarin het in uitwedstrijden lekkerder voelt dan thuis'

Feyenoord kwam donderdagavond goed voor de dag in Zagreb, waar het voor het eerst sinds november 2016 een punt pakte in een uitwedstrijd in de poulefase van de Europa League. In onze wekelijkse podcast over Feyenoord blikken we terug op die avond in Kraotiƫ, en vooruit op het duel tegen RKC Waalwijk van komende zondag.

Sinclair Bischop was aanwezig om verslag te doen op de radio en was blij verrast door het niveau van de Rotterdammers, die recht hadden op meer dan een punt. "Dit geeft wel aan dat Feyenoord dit jaar zich misschien wel lekkerder voelt in uitwedstrijden dan in thuisduels. Dat zagen we ook tegen Willem II, terwijl het in De Kuip stroever gaat. In uitduels hoeft Feyenoord minder het spel te maken en dan speelt Feyenoord erg goed mee."

Ook Ruud van Os is positief over wat Feyenoord liet zien, al vond hij de tegenstander erg tegenvallen. "Als dit inderdaad de beste ploeg in de poule is, zoals veel journalisten beweren, dan gaat Feyenoord met twee vingers in de neus door naar de volgende ronde," zegt de chef sport van Rijnmond. "Het had er echt ingezeten om voor het eerst sinds 2014 weer eens een Europese uitwedstrijd in de groepsfase te winnen. Feyenoord heeft zichzelf echt tekort gedaan. En op het einde mag het de keeper Justin Bijlow nog dankbaar zijn, dat er een punt is gepakt."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl