Zes jaar cel en tbs voor vader die dochter doodstak in Maasstad Ziekenhuis

De rechter heeft zes jaar cel en tbs opgelegd aan een Rotterdamse man die zijn 8-jarige dochter heeft doodgestoken. Het drama was in maart vorig jaar in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

De 42-jarige verdachte was naar het ziekenhuis gegaan omdat hij hartproblemen had. De man had last van waandenkbeelden en dacht dat zijn dochter Diya in een pedonetwerk verzeild was geraakt. Tegenover de politie verklaarde hij dat hij haar verdere pijn wilde besparen.



Tijdens de rechtszaak zei hij zich niets meer te kunnen herinneren van het steken.

De rechter noemt het ‘schokkend en gruwelijk’ dat een vader zijn eigen dochter heeft gedood. Justitie had tien jaar cel en tbs geëist. De rechter vindt de celstraf te hoog. "De rechtbank heeft meer rekening gehouden met uw stoornis."



Zowel de moeder van het meisje als de advocaat van de verdachte zeiden dat de hulpverlening had gefaald. De verdachte had eerder opgenomen moeten worden. Vlak voor het drama had hij met een kogelvrijvest en een mes op het schoolplein gestaan.