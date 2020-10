Omzetdaling bij groothandels door sluiting horeca

De groothandels in onze regio hebben last van een grote omzetdaling vanwege het sluiten van de horeca. De Zegro in Rotterdam Spaanse Polder is normaal gesproken voor 90% afhankelijk van de horeca.

"Dat zijn zeer grote cijfers voor ons. Gelukkig mogen we open voor particulieren zodat we de klappen kunnen opvangen", zegt Bülent Sel van de Zegro. Bij de Makro in Barendrecht hebben ze meer geluk: "We zijn voor een kwart afhankelijk van de horeca en om die reden worden wij minder zwaar getroffen", zegt Kevin Magereij van de Makro in Barendrecht.





Veilig winkelen

De groothandels hebben hun assortiment aangepast nu ook particulieren mogen winkelen in de groothandel. "De gangpaden zijn bij ons heel breed waardoor mensen genoeg afstand kunnen houden en veilig winkelen", zegt Sel. "Daarnaast hebben we onze producten nu ook per stuk in de verkoop zodat je niet gelijk 200 wc rollen tegelijk hoeft te kopen."

De prijzen bij beide groothandels zijn niet gestegen. Volgens Makro zijn de consumenten zijn zelfs goedkoper uit.