Burgemeester Aboutaleb: 'Er komen een of twee XL-teststraten in Rotterdam'

Burgemeester Aboutaleb ging in gesprek met luisteraars van Radio Rijnmond

Burgemeester Aboutaleb in gesprek met presentator Ruud de Boer en luisteraars van Radio Rijnmond

Moet er een strengere lockdown komen? Kunnen we straks kerst vieren? En hoe is het voor burgemeester Ahmed Aboutaleb persoonlijk nu hij zelf het coronavirus opliep? Deze en andere vragen van Rijnmonders beantwoordde de burgemeester van Rotterdam vrijdagmiddag op Radio Rijnmond bij presentator Ruud de Buur.

Bij hoeveel besmettingen in de regio gaat de burgemeester een algehele lockdown instellen? Dat vroeg meneer Fokkema uit Overschie zich af. Hij ergert zich aan mensen die positief zijn getest of klachten hebben en dan toch naar de supermarkt gaan.

"Dat kan ik helaas niet. Een algeheel ontnemen van vrijheid van mensen is voorbehouden voor regering en parlement. Dat mogen de burgemeester en de voorzitter van de Veiligheidsregio niet doen", legt Aboutaleb uit.

Tekst gaat verder onder de video.

De burgemeester verwacht dat als de besmettingscijfers zich op deze wijze blijven ontwikkelen een volledige lockdown volgt. "We zitten op de 10 duizend. Als zeg een week na het begin van de nieuwe maatregelen, dat zal zijn maandag of dinsdag, de cijfers niet naar beneden gaan, dan komt er vanzelf een lockdown in beeld."

XL-teststraten in Rotterdam

Het ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten dat er in Nederland de komende weken zeven grote snelteststraten worden opgezet. Hiervan komen er een of twee in Rotterdam, zo vertelt de burgemeester.

Tekst gaat verder onder de video.

Strenger handhaven

Als het aan de regering ligt, gaan boa's strenger handhaven op het naleven van de coronamaatregelen. Maar volgens vakbond BOA ACP-voorzitter Richard Gerrits is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Hij is dan ook verbaasd dat politie en boa-bonden niet zijn meegenomen in de besluitvorming.

De burgemeester heeft hierover het volgende te zeggen:

Bekijk hier de hele uitzending: