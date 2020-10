KIJK NU TERUG: Burgemeester Aboutaleb beantwoordt jouw vragen over het coronavirus

Burgemeester Aboutaleb ging in gesprek met luisteraars van Radio Rijnmond

Moet er een strengere lockdown komen? Kunnen we straks kerst vieren? En hoe is het voor hem persoonlijk nu hij zelf besmet werd met het coronavirus? Deze en andere vragen beantwoorde burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vrijdagmiddag op Radio Rijnmond.

De burgemeester ging in gesprek met presentator Ruud de Boer. De uitzending is hier in z'n geheel terug te zien.

Burgemeester Aboutaleb liep twee weken geleden zelf het coronavirus op. Hij ging in thuisisolatie en is inmiddels klachtenvrij.