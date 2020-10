Snelteststraat voor leraren in Rotterdam en Sassenheim

Onderwijsdetacheerder Dit is Wijs en Maatwerk Arbeidsadvies openen twee sneltestlocaties in Rotterdam en in Sassenheim. De teststraten zijn specifiek bedoeld om de onderwijsprofessionals snel duidelijkheid te geven of ze besmet zijn met het coronavirus.

Het lerarentekort is door het coronavirus groter dan ooit. De continuïteit van het onderwijs komt daardoor in gevaar, omdat leraren die ziek zijn, net als iedereen, een paar dagen moeten wachten voor ze getest zijn en de uitslag binnen hebben. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat ze snel getest worden.

"Mensen in het onderwijs zouden voorrang krijgen bij een coronatest, maar in de praktijk valt dat vies tegen", zegt Wim Bubberman van Dit is Wijs. "Het komt regelmatig voor dat mensen alsnog twee tot drie dagen moeten wachten. Wij denken dat dat komt doordat veel mensen doen alsof ze in het onderwijs werken, terwijl dat niet zo is. Daardoor vissen de echte onderwijsprofessionals achter het net."

Het sneltesten in Rotterdam en Sassenheim is echter niet gratis. Wie getest wil worden, moet eerst 99 euro overmaken aan Maatwerk Arbeidsadvies. Als aangetoond is dat iemand werkelijk in het onderwijs werkt, krijgt de onderwijsprofessional 39 euro terug en kost de test hen dus 60 euro. Onderwijsprofessionals die aangesloten zijn bij Dit is Wijs, krijgen de volledige kosten vergoed.