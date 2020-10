Sparta-trainer Henk Fraser prikkelt Duarte: 'Ik hoop dat ik voor hem een klootzak ben'

Deroy Duarte over gemiste kans tegen Feyenoord: 'Ik had kramp in allebei mijn kuiten'

Deroy Duarte speelde afgelopen zondag voor het eerst dit seizoen negentig minuten voor Sparta in competitieverband. En niet alleen dat, hij kreeg in de slotminuut van het duel in de Kuip tegen Feyenoord (1-1) nog een dot van een kans. "Je blijft eraan denken", geeft hij toe.

Zijn trainer, Henk Fraser, kon het hem niet kwalijk nemen dat hij die kans miste. "Want hij kwam wel in die positie", aldus de trainer van Sparta, die in de afgelopen maanden kritisch is geweest op Duarte.

"Dat hij tot voor kort niet speelde, had alles met hem te maken. Hoe hij het invulde. Hij speelde nu (tegen Feyenoord, red.) met passie, in balbezit heeft hij zijn taken fantastisch gedaan", aldus Fraser.

"Het zit bij Deroy vooral hier", wijst Fraser naar zijn hart. "De rest kan hij fantastisch. Ik hoop dat ik een klootzak voor hem ben. Vaak heb je een klootzak nodig. Iemand die je zo ver krijgt dat je aan die verbeterpunten werkt. Over tien jaar hoop ik dat ik de klootzak ben geweest die hem verder heeft geholpen."

Dwingender

Duarte speelde vorig seizoen maar mondjesmaat. Hij zat vooral op de bank, vaak samen met broer Laros Duarte. Dat knaagde aan hem. De middenvelder denkt nu verder te zijn. "Ik moet dwingender zijn, vaker aan de bal, en opvallender. Mijn kwaliteiten meer laten zien. Dat wil ik doen."

Zondag had Duarte zichzelf en zijn club in de Kuip een enorme dienst kunnen bewijzen. "Het is jammer. Het was fantastisch geweest om die bal er in de laatste seconde in te prikken."

Duarte - die twee duels miste vanwege corona dit seizoen - heeft deze week nog vaak nagedacht over dat moment. En vooral wat hij anders had kunnen doen. "Ik had de bal iets meer naar rechts moeten schieten. Maar eerlijk gezegd: ik was kapot. Had kramp in allebei mijn kuiten. En Justin Bijlow maakte de ruimte klein, dat deed hij goed."

Na een lastige serie wedstrijden komt er voor Sparta nu een serie aan waarin punten gepakt moeten worden. Te beginnen zondag thuis tegen Heracles Almelo. "Daar zijn we ons van bewust", aldus Duarte.

Fraser mist zondag Bryan Smeets en de al langer afwezige Reda Kharchouch. Sparta - Heracles Almelo begint zondag om 14:30 uur.