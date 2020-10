Automobilist rijdt tegen winkelpui aan in Dordrecht

Door de botsing raakte de voorkant van de auto flink beschadigd en klapte de airbag uit. De bestuurder klaagde over pijn in de borst. Mogelijk is dat veroorzaakt door de airbag of de riem. Hij is nagekeken in de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is weggetakeld. De politie onderzoekt of sprake was van een technisch mankement of van een onwelwording. De winkelruit raakte beschadigd. De brandweer heeft de pui geïnspecteerd, maar deze was verder stabiel.