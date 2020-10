Verdachten dodelijke schietpartij Ridderkerk langer vast

De twee verdachten uit Rotterdam en Breda die zijn opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Ridderkerk vorige week, blijven veertien dagen langer vastzitten. Dat meldt justitie. Bij de schietpartij kwam de 30-jarige Aziz uit Oud-Beijerland om het leven. Justitie denkt dat de man uit Breda de schutter is. De Rotterdammer wordt verdacht van de handel in verdovende middelen.

De schietpartij was zaterdag op een parkeerterrein bij winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk. Aziz werd samen met een 32-jarige man uit Oud-Beijerland in een auto onder vuur genomen. Reanimatie mocht voor Aziz niet meer baten. De 32-jarige man raakte zwaargewond, maar is volgens de politie inmiddels buiten levensgevaar.



De politie hield zaterdag al twee verdachten aan: een 32-jarige vrouw en een 33-jarige man uit Rotterdam. De vrouw is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in de zaak.

Woensdag werd ook nog een 26-jarige man uit Breda opgepakt. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag op Aziz en verdacht van een poging daartoe op de 32-jarige Oud-Beijerlander.

Mogelijke aanleiding van het schietincident zou een mislukte drugsdeal zijn. Om die reden worden zowel de 26-jarige man uit Breda als de 33-jarige Rotterdammer verdacht van handel in verdovende middelen.