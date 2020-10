Carrièreswitch voor Dordtse Lesha: van festival naar teststraat

Wie had dat gedacht? Van feesten organiseren op Koningsdag naar de voorraadbeheersing van covidstraten. Het zou de nieuwe slogan voor een grote landelijke telefoonaanbieder kunnen zijn maar het is de werkelijkheid voor de Dordtse Lesha van Koperen.

Voor corona werkte zij als producent in de evenementenwereld. Zij was betrokken bij producties als: Koningsdag in Breda, Lowlands, Down The Rabit Hole, Parkpop en de strandtour van het biermerk Corona.

"Na het zien van de eerste persconferentie in maart dacht ik al: dit gaat niet goed. Toen de eerste festivals werden geannuleerd, wist ik het. Het roer moest om" Ze bedacht zich waar haar kwaliteiten, vaardigeenheden en kracht lagen. "Als ik het dan ergens anders moet zoeken: waar dan? Bij de GGD, dacht ik toen. Ik heb geen medische achtergrond, maar wel logistiek veel mogelijkheden."

Verschil?

Het grote verschil met een productie als Lowlands of Parkpop is dat je naar een bepaald punt of eindresultaat toewerkt en dat lijkt bij de GGD wel anders. Daar moet Lesha iedere dag presteren.

"Hier moesten we van de week ook snel schakelen. Vanwege weersomstandigheden moest de testlocatie in Zuidland dicht. Want dat was een tent. Dan moet je ook alle afspraken en personeel elders onderbrengen."

Nu is Lesha trots met de stap die ze durfde te maken. "Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gekregen op basis van mijn sollicitatie en motivatiebrief. Zo is het balletje gaan rollen, dus ik ben er heel blij mee. Dat heb ik zelf gedaan."