Vincent Schildkamp over Feyenoord-spits Linssen: 'Gaat zijn rendement echt wel halen'

In FC Rijnmond ging het vrijdag uitgebreid over de rol van Bryan Linssen, die de afgelopen wedstrijden in de spits stond bij Feyenoord. Daarin scoorde hij tot nu toe nog maar één keer, maar Vincent Schildkamp maakt zich desondanks geen zorgen. "Het is een jongen zonder complexen, die gaat zijn rendement echt wel halen."

"Hij voetbalt altijd op dezelfde manier en raakt niet zomaar in de war van een paar wedstrijden", vervolgt de FOX Sports-commentator. "Dat rendement gaat echt wel komen. Ik denk dat Linssen nu wel de beste optie is in de spits bij Feyenoord."

Verslaggever Dennis van Eersel vult aan: "Nicolai Jørgensen is fit genoeg om eventueel weer te starten, het is nu een bewuste keuze voor Linssen. Als zijn rendement omhoog gaat, gaat Feyenoord het veel makkelijker krijgen. Het is natuurlijk geen echte spits, dat gaat hij ook niet over een maand opeens zijn. Het is een vak."

'Hier hadden ze vooraf voor getekend'

De mannen keken aan de FC Rijnmond-tafel ook uitgebreid terug op de 0-0 van Feyenoord tegen Dinamo Zagreb donderdagavond. "Een overwinning zou lekker zijn geweest, het zat er ook in tot die rode kaart voor Marcos Senesi", vertelt Schildkamp. "Maar ik denk dat ze er vooraf voor hadden getekend."

"Heel zonde, ik vond Feyenoord beter", vult analist Geert den Ouden aan. "Ik heb wel dingen zien, die ik afgelopen zondag tegen Sparta niet gezien heb."

Kijk hieronder FC Rijnmond terug: