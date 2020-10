Rijnmondexpert: 'Nachthoreca aan het uitsterven'

Als het om de horeca gaat, gaat er veel aandacht naar de situatie van restaurants en cafés in de coronacrisis. Wie we niet vaak horen, zijn de eigenaren van de nachthoreca, zoals clubs en discotheken. Die moesten al die maanden, ook toen restaurants en cafés wel opengingen, de deuren dichthouden. Horeca-expert Gijsbregt Brouwer zegt nu bij Radio Rijnmond dat die branche aan het uitsterven is.

"De vraag is of dat ooit nog terugkomt. De nachthoreca wil eigenlijk een soort winterslaap. Een periode waarin de overheid het mogelijk maakt om alles stil te leggen. Denk aan belastingen, salarissen, contracten met verhuurders, energiemaatschappijen, enzovoorts. Dat is erg ingewikkeld, maar dat is de enige optie."

Brouwer spreekt met veel nachthoreca-ondernemers en die hopen in januari de zaken weer op te kunnen pakken. "Dat is eerlijk gezegd een positief scenario, maar ik begrijp wel dat ze dat hopen. Restaurants hebben nog een alternatief: ze kunnen maaltijden bezorgen. De nachthoreca heeft dat niet. Toch is het ook voor die branche niet makkelijk. De maanden november en december zijn voor bijvoorbeeld de restaurants cruciaal. Als ze dan dicht moeten blijven- en daar ziet het er wel naar uit - komt de klap echt hard aan."

Consument gaat meer eten bestellen

Toch proberen restauranthouders volgens Brouwer er iets van te maken. "De consument denkt nu ook: ik heb nu al een hele tijd niet echt lekker gegeten en alleen maar thuis gekookt. Die gaan ook kijken waar ze iets lekkers kunnen laten bezorgen. Restaurants spelen daarop in. Een van de chiquere restaurants heeft bijvoorbeeld een hele lekkere hamburger die ze bezorgen. Het is duurder dan wat je normaal aan een hamburger uitgeeft, maar het is ook een bijzondere burger met truffel, eendenlever met daaroverheen Franse kaas. Het is een dure burger, maar dan heb je ook wat."

Brouwer heeft wel een tip voor de restauranthouders: "Laat je maaltijden bezorgen door eigen personeel die nu minder te doen heeft. Zo hoef je niets uit te geven aan bijvoorbeeld Thuisbezorgd.nl."