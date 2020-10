Kerstman op motor in actie voor zieke kinderen van het Prinses Máxima Centrum

Het is nog een beetje vroeg, maar dat houdt de Rotterdamse kerstman niet tegen om de straten van zijn stad aan te doen. In zijn rood-witte pak rijdt de jonge kerstman rond op zijn opvallend groene motor. Op die manier vraagt hij aandacht voor de zieke kinderen die in het Prinses Máxima Centrum liggen.

Giovanni Sudmeijer kwam vorig jaar in aanraking met Máxima's Helden Kerstrit, een stichting die zich op een bijzondere manier inzet om zieke kinderen in het Prinses Máxima Centrum in het zonnetje te zetten. Kerstmannen en -vrouwen rijden rond op een motor en vragen daarmee aandacht voor het goede doel. "Ik heb vorig jaar voor het eerst meegedaan met de actie", zegt Giovanni. "Toen ik zag wat het voor de zieke kinderen betekent, heb ik besloten om dit jaar weer mee te doen."

De 23-jarige kerstman, in het dagelijks leven student, rijdt nu vaak door Rotterdam en maakt een praatje met iedereen die hij tegenkomt. "Mensen vragen eerst of het niet te vroeg is voor de kerstman, maar als ze horen wat het doel is, vinden ze het geweldig. Ik deel kaartjes uit van de stichting Máxima's helden Kerstrit. Daarop staat het rekeningnummer van de stichting waar mensen geld op over kunnen maken."

De ritjes van de afgelopen dagen hebben al een paar honderd euro opgebracht. "Daar ben ik heel erg blij mee, maar er is veel meer geld nodig om regelmatig activiteiten te organiseren voor kinderen om ervoor te zorgen dat ze even vergeten dat ze ziek zijn."



Niet alleen de voorbijgangers, maar ook de politie bleek deze week onder de indruk van deze actie. "Ik werd aangehouden omdat de agenten dachten dat ik geen helm droeg onder mijn muts. Toen ze hoorden waar ik mee bezig was, namen ze een aantal kaartjes mee voor hun collega's en hebben een foto met een verhaaltje op hun Twitter-pagina gezet. Daar ben ik heel blij mee."